Обсуждаем  

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"Четверке" - 25!
Веселье на вечеринке закончилось в травмпункте. На девушку опрокинули кальян и разбили голову стаканом. Пострадавшая уверяет, что с обидчиком ранее не встречалась. Ссора вспыхнула из-за того, что она отказалась поддержать разговор.
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