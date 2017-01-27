Обсуждаем  

Веселье на вечеринке закончилось в травмпункте. На девушку опрокинули кальян и разбили голову стаканом. Пострадавшая уверяет, что с обидчиком ранее не встречалась. Ссора вспыхнула из-за того, что она отказалась поддержать разговор.