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Из бара – в травмпункт
27 января 2017, 20:13
Веселье на вечеринке закончилось в травмпункте. На девушку опрокинули кальян и разбили голову стаканом. Пострадавшая уверяет, что с обидчиком ранее не встречалась. Ссора вспыхнула из-за того, что она отказалась поддержать разговор.
Просмотров: 348
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Обсуждаем  

28.01.2017; 14:54
Расследование редакции
Написал: Natusja_75@list.ru
Мария Григорьевна, но мне очень хочется в них верить!!!Без веры в справедливость этому миру придёт конец! Добро должно восторжествовать ) а ещё я верю в бумеранг жизни....скажите тоже плохо??? Дело каждого решать во что...
28.01.2017; 01:20
Сломала позвоночник во дворе
Написал: Лесоруб
Тут проблема что подсыпай, не подсыпай - все равно зима и все равно скользко. А кости у стариков хрупкие, и что позвоночник, что бедра, особенно в районе шейки, ломается у них очень легко
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