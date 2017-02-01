Обсуждаем  

Что доработать и какие коррективы внести? В мэрии накануне обсуждали внедрение новой транспортной схемы в Екатеринбурге. Администрация активно включилось в процесс информирования. В социальных сетях появились специальные группы для обсуждения. Чиновников и горожан вчера весь день слушала Анастасия Кувалдина.