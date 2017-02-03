Обсуждаем  

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История уральских "Ромео и Джульетты" закончилась абортом и возбуждением уголовного дела. Мать 17-летнего юноши, который ушел жить к 14-летней девочке, пыталась вернуть сына и даже обращалась к уполномоченному по правам ребенка.
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