Обсуждаем  

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Полтонны болгарских перцев, припорошенных снегом. Такую картину обнаружили жители поселка Оброшено. Овощи, которые нерадивые предприниматели выбросили в лесу у дороги, наш корреспондент Альберт Мусин сегодня раздавал местным фермерам.
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