Обсуждаем  

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Данила Козловский, Мария Кожевникова<br>Воскресенье, 13.00" title="Данила Козловский, Мария Кожевникова
"Духлесс"
Воскресенье, 13.00" />Данила Козловский, Мария Кожевникова
"Духлесс"
Воскресенье, 13.00

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Уральские "Ромео и Джульетта"
03 февраля 2017, 20:05
История уральских "Ромео и Джульетты" закончилась абортом и возбуждением уголовного дела. Мать 17-летнего юноши,  который ушел жить к 14-летней девочке, пыталась  вернуть сына и даже обращалась к уполномоченному по правам ребенка. 
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