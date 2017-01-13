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Перцы под снегом
13 января 2017, 20:30
Полтонны болгарских перцев, припорошенных снегом. Такую картину обнаружили жители поселка Оброшено. Овощи, которые нерадивые предприниматели выбросили в лесу у дороги, наш корреспондент Альберт Мусин сегодня раздавал местным фермерам. 
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Обсуждаем  

14.01.2017; 23:48
Расследование редакции
Написал: Наталья
Я думаю добро должно восторжествовать) если бы эти люди попробовали так облапошить состоятельного человека, давно бы оказались в тюрьме!!!!!! Где им, пожалуй, и место!!!!!
14.01.2017; 12:01
Танцы "Других"
Написал: Магрифа
Тимур и все ребята просто молодцы!!! Так держать!!!!
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