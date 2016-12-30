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Не попали на губернаторскую ёлку
30 декабря 2016, 20:10
70 школьников из Нижнего Тагила не смогли добраться до губернаторской елки. Среди приглашенных – воспитанники детских домов, победители конкурсов и олимпиад. Автобусы, на которых должны были ехать дети, не прошли проверку ГИБДД. 
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Обсуждаем  

22.12.2016; 23:56
Их адрес - Советский Союз
Написал: Альберто
Прежде чем чернить людей, вспомните, где родились, посмотрите свидетельство о рождении, результаты референдума - воли народа 17 марта 1991 года - за Союз ССР. Военный переворот наказуем по Конституции и УК РСФСР.
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