Обсуждаем  

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"Четверке" - 25!
11-летнюю воспитанницу интерната, страдающую эпилепсией, заставляли убирать снег ночью в качестве наказания. Об этом заявила мать девочки. Она обратилась в прокуратуру и там уже начали проверку.
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