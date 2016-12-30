Обсуждаем  

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"Четверке" - 25!
70 школьников из Нижнего Тагила не смогли добраться до губернаторской елки. Среди приглашенных – воспитанники детских домов, победители конкурсов и олимпиад. Автобусы, на которых должны были ехать дети, не прошли проверку ГИБДД.
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