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Новая транспортная схема
01 февраля 2017, 09:42
Что доработать и какие коррективы внести? В мэрии накануне обсуждали внедрение новой транспортной схемы в Екатеринбурге. Администрация активно включилось в процесс информирования. В социальных сетях появились специальные группы для обсуждения. Чиновников и горожан вчера весь день слушала Анастасия Кувалдина.
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Обсуждаем  

29.01.2017; 12:11
Расследование редакции
Написал: Мария Григорьевна
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Написал: Natusja_75@list.ru
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