Обсуждаем  

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Невероятная жестокость
20 января 2017, 20:10
Происшествие, которое способно вызвать шок. В Екатеринбурге в частном доме, где располагалась передержка, погибли свыше десяти животных. Некоторые тела были свалены в коробку, некоторые были разбросаны по дому. Из увиденного становится ясно: за животными никто не следил и погибали они мучительной смертью. При этом владелица передержки за содержание кошек и собак получала от зоозащитников деньг...
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14.01.2017; 23:48
Расследование редакции
Написал: Наталья
Я думаю добро должно восторжествовать) если бы эти люди попробовали так облапошить состоятельного человека, давно бы оказались в тюрьме!!!!!! Где им, пожалуй, и место!!!!!
14.01.2017; 12:01
Танцы "Других"
Написал: Магрифа
Тимур и все ребята просто молодцы!!! Так держать!!!!
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