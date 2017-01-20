Обсуждаем  

Происшествие, которое способно вызвать шок. В Екатеринбурге в частном доме, где располагалась передержка, погибли свыше десяти животных. Некоторые тела были свалены в коробку, некоторые были разбросаны по дому. Из увиденного становится ясно: за животными никто не следил и погибали они мучительной смертью. При этом владелица передержки за содержание кошек и собак получала от зоозащитников деньг...