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с Маргаритой Балакирской
и Евгением Ениным" title=""Что это было?"
с Маргаритой Балакирской
и Евгением Ениным" />"Что это было?"
с Маргаритой Балакирской
и Евгением Ениным

Придумай танец,<br>попади в телевизор!Придумай танец,
попади в телевизор!

по будням с 7.00 до 8.30!" title=""Утренний Экспресс"
по будням с 7.00 до 8.30!" />"Утренний Экспресс"
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Издевательства над ребёнком?
26 января 2017, 10:04
11-летнюю воспитанницу интерната, страдающую эпилепсией, заставляли убирать снег ночью в качестве наказания. Об этом заявила мать девочки. Она обратилась в прокуратуру и там уже начали проверку.
Просмотров: 107
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Обсуждаем  

25.01.2017; 23:34
Черная передержка
Написал: Наталья
Как же вы мужчина так можете??? у меня был мопс прожил со мной 13 лет... я ухаживала за ним до последней его минуты, как бы он не гадил.. Мы его достойно похоронили... Мы в ответе за тех кого приручили, неужели вы это...
25.01.2017; 02:00
Черная передержка
Написал: jil
Так он говорит , что собака- на еду не реагировала- значит она жива была, когда выкидывали. Не стали бы они труп кормить же? Бумеранга хозяевам бывшим.
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